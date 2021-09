Waze, Coyote et TomTom n’indiqueront plus certaines présences des forces de l’ordre à partir du 1er novembre

Rassurez-vous, utilisateurs et utilisatrices de Waze, Here , Coyote ou TomTom , vous aurez toujours accès aux informations concernant les contrôles de vitesse sur toutes les routes que vous empruntez. Les nouveautés ne sont finalement pas si lourdes et handicapantes pour les usagers. Au 1er novembre, chaque préfecture pourra décider de bloquer, pendant une durée limitée (entre 2 et 12 heures) la notification de certains contrôles de police et de gendarmerie seulement sur les routes départementales et communales.