Apple Maps déploie son nouveau système d'évaluation en Allemagne, et bientôt en France ?

Apple Plans, de son côté, essaie de rattraper son immense retard sur son concurrent. Depuis 2018, le constructeur s'est attelé à la tâche massive de refondre ses cartes pays par pays et si les utilisateurs français attendent encore de les découvrir, les Allemands profitent déjà de cartes entièrement réalisées par les équipes d'Apple.

Désormais, ces derniers peuvent utiliser le système de notation proposé depuis quelque temps déjà aux utilisateurs américains et canadiens d'Apple Plans.

Chaque point d'intérêt permet de donner son avis, en mettant un pouce en l'air ou vers le bas, mais aussi d'ajouter des photos lors de sa visite pour permettre aux autres promeneurs et visiteurs de voir les menus proposés par un restaurant ou la vitrine d'un magasin. Il n'est pas possible pour le moment d'ajouter un avis complet sur plusieurs lignes ou de noter plus précisément les différents lieux visités.

Apple Plans ne se sépare pas pour autant de ses partenaires historiques Yelp, Foursquare ou TripAdvisor, qui continuent d'alimenter les fiches de chaque restaurant, commerce ou lieu d'intérêt. Le constructeur semble avoir pour projet de les remplacer à l'avenir, mais le chemin sera long pour obtenir une masse d'informations suffisante capable de rivaliser avec Google Maps.