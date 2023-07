Pourquoi les revenus de Meta, maison-mère de Facebook, ont-ils autant augmenté ces derniers mois ?

Facebook

Facebook pour Android est l'application mobile de la plateforme de réseau social Facebook conçue pour être utilisée sur les smartphones et tablettes Android. L'application permet aux utilisateurs d'accéder à leurs comptes Facebook, de consulter leur fil d'actualité, de publier des mises à jour, de partager des photos et des vidéos, de rejoindre des groupes et d'envoyer des messages à leurs amis et à leur famille. À télécharger sur Android dans sa dernière version en lieu et place de la version web !