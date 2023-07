Instagram : vous pouvez désormais mettre la main à la poche pour soutenir vos influenceurs préférés

En plus de l'accès à des contenus exclusifs, les abonnés pourront fièrement arborer un badge violet pour témoigner de leur dévouement. Visible depuis l'espace commentaire ou les messages privés, ce système ressemble finalement beaucoup à ce que proposent d'autres plateformes, notamment Twitch et YouTube. Cependant, l'approche d'Instagram rappelle surtout la direction prise par d'autres réseaux sociaux, tels que Twitter et TikTok. Ce dernier a, par exemple, récemment lancé sa fonctionnalité « Series », permettant aux créateurs éligibles de publier une série de 80 vidéos au maximum, d'une durée de 20 minutes chacune.

Surtout, peut-être par son aspect original, les abonnements sur Instagram rappelleront à plus d'un des plateformes telles qu'OnlyFans, qui se distinguait à l'origine par ce type de fonctionnalité. Pour Meta, il s'agit de garder les influenceurs le plus possible sous son giron, en facilitant leur rémunération et « en donnant aux abonnés l'accès à des contenus exclusifs et des avantages, le tout au sein d'une même plateforme ». Pour le patron du réseau social, Adam Mosserri, il s'agit surtout d'aider les créateurs en leur proposant un moyen de se rémunérer qui ne dépend pas « de l'audience, qui varie inévitablement d'une publication à l'autre ».