TikTok : et les vidéos payantes débarquent ; comment ça marche et combien ça pourrait coûter ?

Les grandes plateformes s'arrachent les créateurs de contenus. Et pour attirer les meilleurs, la solution est simple : leur offrir une plus grosse enveloppe. YouTube a ainsi lancé l'offensive en septembre dernier, en offrant de partager les revenus publicitaires sur les Shorts. TikTok ne pouvait donc pas rester sans réponse. Aujourd'hui, on en apprend plus sur sa contre-attaque.