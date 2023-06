Les nouvelles chaines Instagram sont là, on vous explique tout !

Concrètement, lorsqu’un créateur de contenus accède à la fonction, ce dernier peut créer un canal de diffusion depuis sa messagerie Instagram. Lors de l'envoi de son premier message dans le canal de diffusion, ses followers reçoivent une notification unique, les invitant à rejoindre le canal en question.

Au travers de leurs canaux, les créateurs peuvent notamment utiliser du texte, des photos, des vidéos et des notes vocales pour partager leurs dernières actualités, montrer l’envers du décor à leurs fans et même créer des sondages pour recueillir leurs avis. Bien sûr, seuls les créateurs peuvent envoyer des messages, les followers étant à même de réagir et répondre aux sondages (et voir également le nombre de vues).

Meta précise que s'il est possible de créer un canal de diffusion ouvert à tous, les créateurs de contenus peuvent également créer un canal de diffusion réservé aux abonnés payants, pour un contenu « plus exclusif ».