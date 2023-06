WhatsApp veut la peau de Twitter, voilà comment il compte y arriver

Par ailleurs, les admins pourront décider de bloquer les captures d'écran sur leurs chaînes, et WhatsApp stockera l'historique des chaînes sur ses serveurs pendant 30 jours. Ils auront également la possibilité de choisir qui peut suivre leur chaîne, et si cette dernière est disponible ou non sur l'annuaire.

Pour l'heure, cette nouvelle fonction Chaînes est lancée à Singapour et en Colombie, et sera déployée progressivement dans le reste du monde. « Les chaînes ne sont que notre réponse à une demande qui existe depuis plusieurs années. L'heure est venue de lancer un outil de diffusion simple, fiable et privé, et nous espérons que vous aurez grand plaisir à l'utiliser dans les mois et les années à venir », explique WhatsApp, dont la vocation première reste la possibilité de communiquer de manière privée avec ses proches.