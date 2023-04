Spams sur Insta, comment s'en débarrasser ?

Vous en avez peut-être été victime, et ça vous agace tant l'arnaque est récurrente. Depuis l'automne, de nombreux utilisateurs du réseau social Instagram sont mentionnés dans des stories proposant de devenir ambassadeur Shein et de recevoir une carte cadeau de 800 euros. Il s'agit évidemment d'une arnaque, qui a une fâcheuse tendance à retenter sa chance plusieurs fois par mois.

Heureusement, les paramètres de l'application peuvent aider. La première méthode consiste à aller dans les paramètres de confidentialité, puis de sélectionner « mots masqués » et « mots personnalisés pour les messages et les commentaires ». Dans la gestion de cet onglet-là, il suffit d'ajouter Shein et de choisir de masquer les commentaires. Il s'agit de la méthode la plus longue, mais également de la plus efficace.

L'autre méthode consiste à restreindre les mentions aux personnes que l'on suit. Ça se passe dans les paramètres, la confidentialité, puis les options de mentions. Le souci est qu'en choisissant cette option, un compte très suivi qui pourrait souhaiter vous mentionner serait bloqué. Les spams seront limités, mais également les interactions plus globales.