TikTok : les créateurs de la plateforme visés par une campagne de phishing

Les chercheurs n'ont pas réussi à déterminer quel était le but final de cette campagne. Dans la plupart des cas, les acteurs malveillants essaient soit de revendre le compte, soit de demander une rançon à son propriétaire, en menaçant de le faire bannir si elle n'est pas payée. Sur la plupart des réseaux sociaux, il n'est pas possible de récupérer un compte banni, ce qui rend la tactique très efficace quand elle est utilisée contre des créateurs et créatrices de contenus.