Bien-être et sécurité : Instagram dévoile de nouvelles fonctionnalités pour mieux vous protéger

Meta vient d’annoncer l’arrivée d’un mode silencieux sur Instagram. L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs (et notamment aux plus jeunes d'entre eux) de ne plus être perturbés lors de leurs pérégrinations sur la plateforme. L’activation de ce mode désactivera temporairement les notifications et un résumé de ce que vous avez manqué vous sera envoyé dès lors que vous quitterez le mode silencieux. Notez enfin que si des amis cherchent à vous joindre alors que ce mode est activé, ils seront automatiquement alertés de votre indisponibilité.