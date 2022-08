Instagram renforce son contrôle de contenu sensible pour les plus jeunes

De cette manière, le réseau social souhaite protéger les plus jeunes des contenus sensibles et le nombre de comptes proposés, que l'on se trouve dans l'onglet Rechercher, Reels, dans les suggestions de comptes à suivre, les pages de hashtag et les recommandations dans le fil. Tous les nouveaux abonnés de moins de 16 ans verront automatiquement leur contrôle du contenu sensible réglé sur l'option la plus restrictive. Évidemment, l'option « Plus » n'est pas proposée aux utilisateurs de moins de 18 ans.