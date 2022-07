Instagram se la joue-t-il à la OnlyFans avec cette nouvelle fonctionnalité ?

Dans une vidéo logiquement publiée sur Instagram, le dirigeant de la plateforme, Adam Mosseri, a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les abonnements payants lancées à la suite des retours des créateurs qui ont testé cet outil. Désormais, en plus des Stories et des lives, les abonnés payants auront également accès de manière exclusive à des Reels et à des posts du feed principal.