Les utilisateurs détestent la nouvelle interface d'Instagram, mais c'est peut-être mieux pour eux

Comprenons qu’avec cette nouvelle façon de naviguer, il est désormais impossible de scroller rapidement jusqu’à trouver une photo qui nous attire l’œil. La progression dans le flux est hachée, mécanique ; l’application nous oblige à marquer l’arrêt sur la moindre photo — et donc la moindre pub — présente sur sa page d’accueil.

De plus, pour satisfaire à un affichage « pleine page » du contenu, les photos et vidéos qui auront le malheur d’être postées dans un ratio d’aspect large (16:9 par exemple) seront encadrées d’énormes bordures colorées. Un choix de design qui, pour certaines et certains, rend la lecture des légendes plus difficile. L’accès aux différentes photos d’une galerie est aussi alourdi par cette nouvelle interface.