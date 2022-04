Instagram : voici pourquoi l'onglet "Récent" des pages hashtag a disparu chez vous

En effet, chez la majorité des utilisateurs, la page hashtag sur Instagram permet de profiter de trois onglets, à savoir « Top », « Récent » et « Reels ». Chez certains utilisateurs, seuls Top et Reels sont disponibles. « Auprès d'un petit panel d'utilisateurs, nous testons du contenu plus récent et plus actuel dans les onglets "Top" et "Reels" des hashtags, et supprimons l'onglet "Récent". Nous souhaitons voir si cela aide les gens à trouver du contenu plus intéressant et pertinent sur les hashtags », explique Instagram.