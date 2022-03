Après IGTV, Instagram met fin à ses application Boomerang et Hyperlapse

Il y a une semaine, Instagram annonçait la fermeture de son application IGTV , lancée en 2018 pour concurrencer YouTube. Désormais, ce sont les applications stand alone Boomerang et Hyperlapse (seulement disponibles sur iOS) qui tirent leur révérence et disparaissent des magasins d'application de Google et Apple. On notera l'audace d'un tel geste sans publier de billet de blog explicatif. TechCrunch a pu joindre un porte-parole qui explique ce qui a motivé le choix de la suppression de ces applications.