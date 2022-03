Instagram annonce qu'il va arrêter de supporter son application IGTV

Pour celles et ceux qui n’étaient pas au courant de son existence, sachez que l’application IGTV permettait jusqu’alors de centraliser au sein d’une application, proposée indépendamment d’Instagram, les vidéos réalisées par les créateurs de contenus sur la plateforme. L’idée initiale était de venir concurrencer YouTube sur son propre terrain, à savoir le domaine de la vidéo, et plus particulièrement pour les longs formats (jusqu'à 60 minutes). Mais, face à l’emprise de TikTok et à la montée en puissance des Reels sur Instagram, il est vrai que l’intérêt d'IGTV a grandement (et très rapidement) diminué au fil du temps.