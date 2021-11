Instagram : bientôt des abonnements pour supporter vos créateurs et créatrices préférés

Instagram s'est posé une question simple : comment mieux rémunérer les créatrices et créateurs de contenus tout en gagnant aussi, un peu d'argent en plus ? Et la réponse du célèbre réseau social du groupe Meta (ex-groupe Facebook) vient rejoindre celle apportée par un nombre de plateformes toujours plus grand : donner la possibilité aux utilisateurs de souscrire à un abonnement payant aux vertus multiples.