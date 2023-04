En baisse à la Bourse ? Faites comme Meta, promettez de l'IA, ça va remonter !

Encouragée par le succès de ChatGPT, Meta veut mettre de l'IA à toutes les sauces dans ses applications, avec des chatbots pour WhatsApp et Messenger, mais aussi des outils de création de filtres pour Instagram et des solutions publicitaires automatisées pour les annonceurs.

L'intelligence artificielle et l'amélioration des algorithmes de recommandation font augmenter le temps passé par les utilisateurs sur Facebook et Instagram, grâce notamment aux Reels, le format vidéo inspiré de TikTok.

Cette nouvelle stratégie, vue comme plus rentable à court terme, ainsi qu'une réduction drastique des coûts, a fait du bien à l'action Meta, qui a gagné 14 % sur la seule journée de jeudi 27 avril pour retrouver son plus haut niveau depuis un an. La valorisation de l'entreprise, qui avait plongé de près de 70 % en 2022, a regagné 80 milliards de dollars en 24 heures et dépassé NVIDIA en tant que société tech la plus performante en 2023.

Si « l'année de l'efficacité » souhaitée par Mark Zuckerberg semble enfin porter ses fruits, les investisseurs restent néanmoins prudents. Les résultats des géants de la tech sont pour l'heure supérieurs aux prévisions des analystes, mais certains d'entre eux redoutent une dégradation du contexte économique pour le deuxième semestre 2023. La prudence reste donc de mise, et il est un peu tôt pour affirmer que la crise est désormais derrière les géants du Web.