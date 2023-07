Les 12-15 ans partis pour s'informer en priorité sur TikTok ?

Rappelons qu'au-delà de son caractère parfois informatif, la plateforme TikTok est très largement employée pour diffuser des défis plus ou moins stupides (et parfois dangereux). C'est le cas de la nouvelle tendance baptisée « boat jumping », qui consiste à sauter d'un bateau en marche et qui a déjà fait 4 morts.

A contrario, l'application peut également être utilisée à bon escient, comme avec cette femme dans les rues de Venise qui affiche aux yeux (et aux oreilles) de tous les voleurs et autres pickpockets. Pour le meilleur et pour le pire.