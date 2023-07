Une Italienne de 57 ans en guerre contre les pickpockets : ses vidéos TikTok font le buzz !

Appelé « Cittadini Non Distratti », que l'on peut simplement traduire par « citoyens non distraits », ce groupe de bénévoles passe le plus clair de son temps à vagabonder dans les rues de la célèbre ville italienne. Vous l'aurez compris, l'idée est d'empêcher que des personnes se fassent voler leur argent, leurs objets de valeur, ou encore leurs papiers d'identité. Mais si les actions de ce collectif vénitien commencent seulement à devenir virales, c'est pour la simple et bonne raison que des vidéos ont été partagées sur Facebook et TikTok… et qu'elles ne sont bien évidemment pas passées inaperçues.