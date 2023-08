La tiktokeuse chasseuse de pickpockets se fait elle-même voler son téléphone... en pleine interview

Vous souvenez-vous de Monica Poli ? Vous savez, cette Italienne de 57 ans qui s'est lancée à la poursuite des pickpockets dans les rues de Venise et dont les vidéos ont probablement animé vos vacances ? Si cette femme est aujourd'hui connue pour sa désormais célèbre phrase « Attenzione Pickpockets » qu'elle clame haut et fort, cela fait plus de trente ans qu'elle mène, aux côtés d'une cinquantaine d'autres personnes, une véritable lutte contre les vols dans les rues de sa ville. Le collectif « Cittadini Non Distratti », dont Monica fait justement partie, aurait été à l'origine d'un tiers des arrestations de pickpockets à Venise, en 2019 (selon The Economist).