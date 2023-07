Mais quel est ce nouveau défi totalement stupide et mortel qui fait fureur sur TikTok cet été ?

Après les polémiques sur les défis dangereux, qui avaient tendance à pulluler sur TikTok, l'application avait annoncé prendre des mesures pour sensibiliser son jeune public aux risques. Pourtant, le problème persiste, et un nouveau jeu dangereux s'est développé sur le réseau aux États-Unis. Il s'agit du « boat jumping », qui, comme son nom l'indique, consiste à sauter d'un bateau à pleine vitesse.

Vieux de deux ans déjà, ce défi a pris de l'ampleur de l'autre côté de l'Atlantique en 2023, et pousse les utilisateurs à se lancer dans un salto arrière pour plonger dans l'eau. Et si vous ne comprenez pas encore le problème, sachez qu'à cette vitesse, une eau stagnante telle que celle des rivières et des lacs est plus proche de la plaque de béton que du bain de mousse.