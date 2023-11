Amnesty International affolée par les contenus visionnés par les enfants sur TikTok

De par son excellente ergonomie, TikTok parvient à conserver l’attention des utilisateurs et utilisatrices comme aucun autre réseau avant lui. Une approche qui favorise l’addiction, certaines études comparant l’impact sur le cerveau à celui d’un joueur compulsif. Mais des critiques croissantes ciblent également l’algorithme de l’application. Une personne fragile qui manifesterait par exemple un intérêt pour des vidéos en lien avec la santé vidéo se verrait ainsi rapidement proposer des contenus qui encouragent les pensées dépressives, l’automutilation voire le suicide.



Pour parvenir à cette conclusion, l’organisation a mis en place plusieurs comptes fictifs d’enfants de 13 ans, certains étant contrôlés par des intelligences artificielles et d’autres manuellement par les équipes enquêtant sur le sujet. On apprend alors qu’après cinq ou six heures passées sur la plateforme, près d’une vidéo sur deux aborde la santé mentale de manière nocive. Et cette mécanique semble s’accélérer lorsque l’utilisateur consulte manuellement des vidéos qu’il a déjà visionnés. En moins de 20 minutes, le fil d’actualité personnalisé est tout simplement « submergé » par ces contenus.