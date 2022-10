TikTok récupère aussi les données de ceux qui n'ont pas de compte

La pratique dénoncée par cette association de consommateurs est cependant loin d'être une première. Google et surtout Meta ont notamment été épinglés à plusieurs reprises pour des faits similaires. La justification, d'ailleurs, est toujours la même et TikTok ne déroge pas à la règle. L'un de ses porte-parole a défendu la pratique en expliquant qu'elle permettait à l'entreprise de proposer un contenu plus personnalisé pour améliorer l'expérience utilisateur, et de mener des campagnes de publicité plus ciblées et donc plus efficaces. Des campagnes, toujours selon la plateforme, qui ne cibleraient cependant que ses utilisateurs, les données des autres internautes n'étant pas partagées avec les annonceurs. Enfin, le réseau social garantit qu'il ne récupère pas certaines informations, comme celles liées à la santé ou aux enfants.