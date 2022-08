Alerte vie privée : le navigateur intégré à l'app TikTok enregistre les saisies clavier et les clics

Le chercheur Felix Krause s'est penché sur le cas de l'application TikTok. Cette dernière propose, comme la majorité des réseaux sociaux, un navigateur intégré qui permet d'accéder aux liens partagés par les utilisateurs sans avoir à quitter la plateforme. Cette technique permet à TikTok d'en savoir plus sur votre navigation, quelles pages vous consultez et d'établir un profil plus personnalisé pour davantage cibler le contenu des publicités que vous recevrez lors de votre utilisation de TikTok.

Toutefois, le réseau social va plus loin. Selon Felix Krause, il injecte un code Javascript sur les pages que vous visitez et est capable de capter l'ensemble des informations que vous saisissez sur votre clavier. Potentiellement, TikTok peut donc enregistrer sur ses serveurs vos mots de passe, l'intégralité de vos recherches ou, plus grave encore, vos informations bancaires si vous achetez un produit vu dans une publication quelques minutes auparavant.