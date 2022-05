Saviez-vous que des milliers de site web voient ce que vous tapez avant même que vous fassiez Entrer ?

Une nouvelle étude réalisée par les universités KU Leuven, Radboud University et l’Université de Lausanne jette un sacré froid. En plus des cookies, en plus des trackers et autres pratiques destinées à siphonner vos données personnelles, des milliers de sites très populaires restent attentifs en permanence à ce que vous tapez sur votre clavier. Et les réglementations européennes, censément plus strictes en matière de confidentialité, n’y change pas grand-chose.