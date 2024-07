TikTok Lite fait l'impasse sur la modération et la protection des utilisateurs, ByteDance dément et évoque un bogue

Deux poids, deux mesures. L'application TikTok Lite, lancée en 2018, se retrouve au cœur d'une polémique. Un rapport de la Fondation Mozilla et de l'ONG AI Forensics révèle que cette version allégée, destinée aux marchés émergents, sacrifierait la sécurité des utilisateurs au profit de la légèreté technique.

Les chercheurs ont comparé TikTok Lite à l'application classique et découvert l'absence de nombreuses fonctionnalités de protection essentielles. La responsabilité de ByteDance envers ses utilisateurs les plus vulnérables, notamment dans le contexte des élections à venir et des enjeux de santé publique, est mise dans la balance.