En France aussi, l’étau se resserre autour de TikTok

Créé suite à la plainte de septembre 2023 pour « provocation au suicide », « non-assistance à personne en péril » et « propagande ou publicité des moyens de se donner la mort », ce collectif a pour but de mener une grande action de groupe dénonçant les pratiques de la plateforme chinoises. Stéphanie Mistre, la mère de la jeune femme qui s’est donné la mort en 2021, explique vouloir faire front avec d’autres pour « avoir plus de puissance et d’impact au niveau de la justice civile ».