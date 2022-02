3018, un numéro et une application dédiés aux victimes de cyberharcèlement : présentation

À l'heure où 20 % des jeunes de 8 à 18 ans indiquent avoir déjà connu une situation de cyberharcèlement, le gouvernement et les autorités mettent en œuvre tous les moyens possibles pour faciliter une prise en charge rapide et globale des enfants victimes de tels actes. C'est en ce sens que l'État a soutenu le développement et le lancement de l'application 3018, gérée par l'association e-Enfance, qui opère déjà le numéro vert court.