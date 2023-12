TikTok aurait sciemment laissé des enfants de moins de 13 ans s’inscrire sur sa plateforme

Il faut dire que la plateforme risque gros si elle est bel et bien reconnue coupable de laxisme sur le sujet. Le RGPD et le DSA encadrent très strictement l’utilisation des données d’internautes mineurs. Malheureusement, l’historique de la plateforme sur le sujet n’est pas rassurant, les États-Unis, l’Europe et le Royaume-Uni ayant déjà mis le nez dans les affaires de l’entreprise pour des faits similaires.