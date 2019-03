Une amende de 5,7 millions de dollars pour TikTok, accusé de violer la vie privée des ados

TikTok sanctionné pour passer outre le consentement parental

De mesures pour limiter les interactions des mineurs avec les autres utilisateurs

Source : The Verge

rencontre un succès exceptionnel partout dans le monde avec plus de 500 millions d'utilisateurs, dont la majorité est très jeune. La Federal Trade Commission (FTC), l'autorité de régulation du commerce aux États-Unis, s'est penchée sur le phénomène et a détecté une anomalie concernant les modalités d'inscription.L'application ne demande jamais leparental pour les mineurs de moins de 13 ans souhaitant rejoindre TikTok. Cela est interdit par la loi fédérale et la FTC a décidé d'agir en infligeant une amende de, la plus lourde sanction civile jamais infligée dans une affaire de protection de la vie privée d'enfants.L'administration reproche précisément à TikTok d'avoir «», ce qui viole le COPPA, la loi de protection de la vie privée des mineurs sur Internet.La FTC explique avoir reçu desde parents ayant découvert que leurs jeunes enfants publiaient des vidéos d'eux sans avoir été contactés par le service pour solliciter leur accord.TikTok a réagi immédiatement en publiant un communiqué en réponse à cette amende. Le service va prendre des mesures supplémentaires pourde son application par les plus jeunes.Une expérience réservée aux moins de 13 ans va être intégrée, visant à protéger plus efficacement leurs données personnelles en limitant les interactions avec le reste de la communauté. «», explique l'entreprise.