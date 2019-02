Les gens ne seraient pas "réellement" préoccupés par leur vie privée, d'après une étude

Pixabay

Les consommateurs souhaitent une bonne utilisation de leurs données

Les internautes prêts à faire l'impasse sur leur vie privée pour les « bienfaits » de la technologie

Le monde numérique est émaillé de scandales, de menaces, de cyberattaques, mais aussi de sollicitations diverses avec au centre de tout cela :a publié les résultats d'un sondage révélateur du comportement des internautes sur ces questions, relayés par Axios . Ce dernier fait état d'un véritable paradoxe chez les consommateurs. S'ils sont préoccupés par ce que font les entreprises des données qu'elles collectent à leur sujet, ils ne cherchent pas à renforcer la protection de leur vie privée pour autant.L'étude indique 81 % des personnes interrogées se disent davantage préoccupées par la manière dont les entreprises utilisent leurs données. 87 % considèrent même que la réglementation à destination des entreprises devrait être encore renforcée s'agissant de la gestion des données personnelles.Ces chiffres ne sont pas dus au hasard, et tendent à être confirmés par d'autres. En effet, 75 % des consommateurs affirment être susceptibles de moins faire confiance aux entreprises avec leurs données personnelles au cours de la dernière année. 89 % des sondés appellent à une plus grande transparence des entreprises technologiques sur les produits proposés. Il y a donc une vraieSi ces chiffres témoignent d'une prise de conscience de l'opinion quant aux dangers provoqués par la collecte des données personnelles et les risques encourus sur Internet, ils sont contrebalancés par le pan qui touche à la vie privée. 71 % des consommateurs ont déclaré qu'il valait effectivement la peine de «» pour bénéficier et profiter des avantages de la technologie.Ainsi, seuls 45 % des répondants ont reconnu avoir mis à jour leurs paramètres de confidentialité, et seuls 16 % des personnes interrogées ont avoué avoir rompu toute connexion avec une entreprise réputée pour avoir mal utilisée les données à caractère personnel récoltées.