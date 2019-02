Même dans la Silicon Valley, on souhaite plus d'encadrement du secteur de la tech

Enrayer les dérives liées à l'exploitation des données personnelles

Un secteur de plus en plus controversé

Source : CNET

L'enquête a été menée par le cabinet américain Edelman. Ce dernier a interrogé 1 500 personnes travaillant dans l'industrie de la tech en Californie, qui ont pu exprimer leurs inquiétudes.Car ce qui ressort en premier lieu, c'est la méfiance de ces employés envers les entreprises de leur propre secteur. En effet, plus de la moitié d'entre eux considèrent que lessont aujourd'hui trop partagées et que les sociétés du numérique n'ont pas réussi à les protéger. Par conséquent, ils sont près de 60 % à estimer nécessaire unedu secteur par les pouvoirs publics, un chiffre en augmentation de 13 % sur un an.Par ailleurs, les individus interrogés ont eu l'occasion de s'exprimer sur l'évolution des conditions de vie en Californie, en particulier sur la flambée des prix de l'immobilier. Sans surprise, ils déplorent majoritairement ces changements et plus de la moitié envisage de déménager, afin d'échapper au coût de la vie devenu trop élevé.L'opinion des employés de la Silicon Valley a certainement été influencée par lesqui ont frappé le secteur de la tech l'an dernier. De l' affaire Cambridge Analytica à l' ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine , de nombreuses révélations sont venues ternir la réputation des fers de lance du marché. Cela a notamment poussé certains gouvernements à agir et à mettre en place des politiques plus strictes, en particulier au sujet de l'exploitation des données personnelles.Un avis également partagé par certains grands dirigeants. C'est le cas de Tim Cook, PDG d'Apple, qui a appelé le Sénat américain à légiférer pour mieux protéger les données personnelles. Puisque tout le monde semble d'accord, cela ne devrait donc pas prendre trop de temps pour résoudre le problème...