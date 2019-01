Tim Cook demande au Sénat américain des lois protégeant les données personnelles

Apple souhaite imposer aux acteurs de la tech des règles de bonne conduite

Identifier les sociétés qui font commerce des données personnelles

Source : The Verge

s'est engagé avecdans une politique visant à assurer lade ses utilisateurs. La Pomme met régulièrement en avant dans sa communication le fait que l'entreprise ne collecte que peu d'informations sur les possesseurs d'iPhone ou de Mac et que les informations personnelles restent stockées à l'intérieur des appareils, sans transiter par les serveurs d'iCloud.Le PDG de la marque en remet une couche aujourd'hui dans une tribune publiée dans le TIME. Tim Cook s'adresse directement aux membres duaméricain et leur demande de créer un cadre législatif concernant la collecte depar les grandes entreprises technologiques. On pense évidemment à Google et Facebook, deux sociétés déjà visées par Tim Cook ces derniers mois , mais qui ne sont jamais citées dans cette tribune.», explique le président d'Apple en guise d'introduction avant d'expliquer plus avant ses souhaits en matière de protection de la vie privée.Outre une collecte de données, Tim Cook appelle à imposer aux sociétés des outilsles informations recueillies. Un fonctionnement qui rappelle fortement le RGPD européen , qui impose désormais aux entreprises d'offrir aux usagers un accès aux données personnelles.Tim Cook s'attaque également à, opérée par ce qu'il appelle des «». Il souhaite que cet arsenal législatif permette d'identifier les sociétés faisant commerce de ces données etlorsque ceux-ci s'inscrivent sur un service en ligne.Cette tribune coïncide avec la décision du sénateur Marco Rubio de donner mission à la FTC, l'Agence de la consommation américaine, d'établir un ensemble de règles d'utilisation des données personnelles, qui pourrait être traduit en texte de loi dans les prochains mois