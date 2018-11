Le Sénat américain pense à un RGPD made in US dès 2019

Une agende indépendante pourra contrôler et sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi

Tim Cook doit être ravi

Et si les États-Unis avaient leur propre version du règlement général sur la protection des données, le fameuxentré en vigueur le 25 mai 2018 en Europe ? La probabilité est plutôt forte si l'on en croit nos confrères de Reuters et les tractations actuelles venues de Washington. Deux sénateurs américains travaillent actuellement sur unet ces derniers ont bon espoir de le voir bientôt prêt.Impulsé par le sénateur démocrate Richard Blumenthal et le républicain Jerry Moran (Président du sous-comité de la protection des consommateurs, de la sécurité des produits, des assurances et des données), un sous-comité s'est réuni mardi à Washington pour étudier avec attention certains aspects du projet de loi, même s'il n'y a pas encore d'accord sur le libellé en lui-même. Richard Blumenthal est en tout cas confiant sur ce projet, dont il espère une issue au début de l'année prochaine.Les sénateurs souhaitent offrir à la(la Commission fédérale du commerce ou FTC), une agence indépendante du gouvernement américain, le pouvoir de contrôler les sociétés de télécommunications et les organisations à but non-lucratif. La FTC serait aussi dotée d'unen cas de manquement au règlement sur l'utilisation ou la protection des données des consommateurs.Il reste un obstacle à franchir tout de même. Au mois de juin dernier, le gouverneur de Californie et avocat de profession Jerry Brown a signé une loi offrant aux internautessur la manière dont les sociétés collectent et gèrent leurs données personnelles, en demandant par exemple aux entreprises de supprimer les données collectées ou revendues à des tiers. Les sénateurs espèrent passer au-dessus de cette loi.Aux États-Unis, la nouvelle doit en tout cas ravir Tim Cook. Le PDG d'Apple fait partie de ceux qui. Pas sûr en revanche que Mark Zuckerbrg pour Facebook ou Sundar Pichai pour Google soient enchantés à l'idée de voir naître un RGPD made in US.