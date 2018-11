7 pays européens accusent Google de manipuler ses utilisateurs pour contourner le RGPD

Enregistrer les données de localisation

Mettre fin à cette pratique

Source : RTBF

Les sept pays à l'origine de la plainte sont la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la Pologne, la Grèce, la République tchèque et la Slovénie.Tout part d'une étude réalisée par l'organisation norvégienne des consommateurs. Celle-ci estime que Google a recours à des «», afin de pousser ses utilisateurs à accepter d'être. Cela concernerait les détenteurs d'un, soit une grande majorité de consommateurs en Europe.Concrètement, à travers des paramètres comme « Historique des positions » et « Activité web et applications », la firme aurait accès auxdes utilisateurs, et ce, «». Pour les plaignants, ces informations doivent demeurer privées, dans la mesure où l'entreprise pourrait déduire des déplacements habituels d'une personne ses croyances religieuses ou son orientation politique, ce qui est contraire au RGPD De son côté,nie avoir recours à «». La société indique que l'historique des positions sert à «», notamment dans les itinéraires de navigation. De plus, il est désactivé par défaut sous Android et il est possible de le mettre en pause. Dans ce cas, des données de localisation peuvent toujours être recueillies par le téléphone, mais la firme rappelle que ce fonctionnement est clairement indiqué sur l'appareil.Malgré tout, les sept associations de consommateurscontre Google et sa condamnation à une amende «» pour faire cesser cette «». Une précision qui a sans doute pour objectif d'éviter une sanction dérisoire, comme celle dont l'entreprise pourrait faire l'objet en Russie