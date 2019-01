Le RGPD fait gagner des parts de marché publicitaires à Google

Une baisse du nombre de trackers en Europe

Google progresse en modifiant ses pratiques

Laest en application depuis le mois de mai dernier, et une étude indépendante en montre les premiers effets. Cette réglementation des données personnelles a permis de réduire sensiblement le nombre deprésents sur les différents sites internet.Dans le détail, cette étude menée par l'équipe du navigateur, connu pour intégrer de nombreux dispositifs garantissant la confidentialité de l'utilisateur, montre que le nombre de trackers affichés par page web a baissé de plus de 4% dans les pays de l'Union Européenne. A titre de comparaison, il a augmenté de plus de 8% aux Etats-Unis sur la même période d'avril à juillet 2018. Cette baisse ducourt sur tous les types de sites web, à l'exception des plateformes de vidéo pour adultes et des établissements bancaires.Ils indiquent également que tous les « petits trackers » ont perdu une part de marché significative depuis l'application de la RGPD, avec une baisse de leur activité comprise entre 18 et 31%. Même un acteur leader du tracking de ses utilisateurs comme Facebook a perdu près de 7% de part de marché suite à l'application des règles deeuropéennes.Malgré l'application stricte de la RGPD, certains acteurs continuent de voir leur activité progresser. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de, le leader de la publicité sur Internet. Si sa progression n'est d'environ que d'1%, elle semble aller dans le sens de la théorie selon laquelle la RGPD pourrait profiter auxGoogle, de par ses moyens financiers et son omniprésence sur le web, a pu s'organiser rapidement pour mettre ses espaces publicitaires en conformité avec la RGPD. Les propriétaires des sites web ont davantage misé sur des acteurs reconnus, avec qui ils travaillent depuis plusieurs années comme, la régie publicitaire du moteur de recherche, au dépend des petites régies publicitaires pour respecter la législation.Google a aussi revu ses pratiques publicitaires, en encourageant les développeurs web à réduire le nombre de fournisseurs de suivi publicitaire et d'affichage d'espace promotionnel. Toutes ces actions incitent les éditeurs à utiliser ses solutions, vues comme un parfait compromis entre respect de l'utilisation et poursuite de leur activité commerciale.