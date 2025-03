L'ajout de publicités dans vos notifications Facebook a également pour but de vous faire découvrir de nouveaux produits et de nouvelles marques. En affichant des publicités pertinentes dans un espace que vous consultez plusieurs fois au quotidien, Facebook espère susciter votre intérêt pour des offres et des produits.

Meta souhaite offrir aux annonceurs un moyen supplémentaire d'interagir avec vous et d'attirer votre attention sur des produits susceptibles de vous plaire. Une méthode et un canal qui pourraient être utile pour les entreprises qui cherchent à se faire connaître ou à lancer de nouveaux produits. En vous ciblant en fonction de vos intérêts et de vos habitudes, Facebook peut aider les annonceurs à toucher un public plus large et à générer de nouvelles opportunités commerciales.

L'avenir dira comment vous réagirez à cette nouveauté et quel sera son impact sur votre expérience.