Avec ces fonctionnalités, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre fil Facebook

Les utilisateurs de Facebook ont de plus en plus tendance à créer du lien en discutant, en partageant et en échangeant autour de passions et d'activités communes ou fédératrices, comme la randonnée, le voyage, le sport, la cuisine ou encore les animaux. Outre ce que les groupes et pages que vous suivez publient, Facebook vous recommande des publications issues de créateurs de contenus et de communautés qu'a priori vous ne connaissez pas, construisant alors votre fil d'actualités en fonction de vos centres d'intérêt. Et ce fil va encore évoluer.