Après Google News, Apple News, voici... Facebook News !

Facebook collabore donc avec l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG) et a conclu divers partenariats avec plus d’une centaine de médias. Le groupe américain indique ainsi la présence de nombreux médias français comme 20 Minutes, La Croix, Le Figaro, Le Journal du Dimanche, Le Parisien, Les Échos, La Dépêche du Midi, La Provence, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Le Télégramme, Nice-Matin et d'autres encore.