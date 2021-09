Microsoft lance Start, son nouvel agrégateur de news personnalisé

Vous connaissez l’adage. « Si c’est gratuit, c’est toi le produit ». On sait que c’est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais qu’importe. Microsoft n’est pas le géant de la tech le moins gourmand en matière de données personnelles. Et puis, on parle là d’un service conçu à la racine pour s’adapter à ce que vous, utilisateurs et utilisatrices, lui laissez comprendre de vos goûts et vos préférences. Autant dire que pour la confidentialité, on repassera.

Du reste, on apprécie que Microsoft Start soit un service accessible sans avoir à se connecter à un éventuel compte Microsoft. Tout comme Google News donc, on peut très bien paramétrer ses centres d’intérêt, et même sauvegarder des articles jugés pertinents sans avoir à lier notre identité à un compte utilisateur.

Conséquence évidente du modèle économique adopté par Microsoft, Start est une plateforme gratuite financée par la publicité et les contenus sponsorisés. Ne soyez donc pas choqués si vous trouvez parmi les nécrologies d’acteurs français et les dernières sorties racistes d’un éventuel candidat à la Présidentielle une réclame pour un dentifrice connecté.