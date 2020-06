Microsoft licencie des dizaines de journalistes, remplacés par des robots

Environ 80 journalistes, rattachés à MSN et Edge, vont être remplacés par un logiciel boosté à l'IA, qui traitera dès cet été l'information grâce à un algorithme.

C'est LA crainte du journaliste au 21e siècle : voir ses compétences être compensées et sa présence être remplacée par des robots. Le Guardian nous fait savoir que cela va bientôt devenir réalité chez Microsoft, où l'on a décidé de licencier près de 80 journalistes (une cinquantaine aux États-Unis, une trentaine au Royaume-Uni) qui étaient jusque-là au service du célèbre portail web MSN et du navigateur Edge. D'autres équipes pourraient prochainement être touchées à leur tour.

Certes, les journalistes qui travaillaient sur MSN et Edge n'avaient pas la possibilité de vivre pleinement leur métier. Ils n'étaient pas en charge de la rédaction des articles, des reportages ou des interviews, puisque pour le cas du portail MSN, il reste un pur agrégateur de contenus.

Mais ils devaient tout de même sélectionner, éditer, classer et organiser sur les pages d'accueil de Microsoft différentes news issues de différents médias, comme Clubic par exemple. Un travail que la firme de Redmond ne juge plus nécessaire d'être accompli par un être humain.

Ce sont donc bien des robots qui prendront la place des journalistes et procéderont au traitement et à la mise à jour automatiques des articles, grâce à un algorithme boosté à l'intelligence artificielle, et ce à compter du mois de juillet.