Sur Facebook, vous pourrez bientôt avoir 5 profils différents

Un constat alarmant pour la maison-mère Meta, qui se doit de réagir en proposant un contenu plus intuitif et engageant dans l'espoir de booster les interactions des plus jeunes avec la plateforme. Le paysage des réseaux sociaux s’élargit encore et toujours au fil du temps, forçant les entreprises à s’adapter et à innover sans cesse pour rester pertinentes et attirer toujours plus de membres actifs.