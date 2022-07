Facebook revoit son interface avec un nouvel onglet et une simplification sur mobile

Depuis l'Accueil, qui fera donc office de moteur de découverte, vous pourrez créer et retrouver des Reels et voir le contenu partagé par vos contacts dans le fil et les stories. Facebook promet même qu'il sera bientôt possible d'y découvrir davantage de contenus recommandés et de nouveaux créateurs. Le réseau social mise en tout cas sur le machine learning (l'apprentissage automatique), qui « prend en compte des milliers de signaux afin d'aller à l'essentiel et de classer le contenu de manière à vous proposer ce qui nous semble le plus intéressant pour vous », explique Facebook.