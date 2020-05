La nouvelle version web de Facebook (avec thème sombre) est disponible à tous

La version web de Facebook, c'est-à-dire tout simplement facebook.com , fait enfin peau neuve pour tous les utilisateurs après plusieurs mois de tests. Son annonce remonte tout de même à la conférence F8 de l'an dernier.

L'objectif principal de cette mise à jour d'interface majeure : se rapprocher des versions sur mobile et ainsi proposer une solution plus ergonomique, plus rapide et plus simple à utiliser.

Pour cela, le réseau social a profondément repensé l'organisation du fil d'actualités, ainsi que l'emplacement et le comportement de nombreux blocs (événements, groupes, vidéos…). Les transitions entre les pages sont également annoncées comme étant plus rapides et le site permet désormais de prévisualiser directement l'apparence d'un groupe dès sa phase de création.

Enfin, impossible de ne pas relever la possibilité, dans les options en haut à droite, d'activer un thème sombre pour soulager les yeux.