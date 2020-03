L'application Facebook Messenger se met à jour et s'épure

Un Facebook Messenger plus épuré que jamais

L'actuel Facebook Messenger

Des Stories et des hommes...

Le nouveau Facebook Messenger

Source : The Verge

Celles et ceux qui peuvent tester la bêta de Facebook le savent , le géant américain veut épurer ses interfaces, et l'application Messenger ne fait pas exception.En effet, le «» Facebook Messenger risque de chambouler quelques habitudes, puisque cette nouvelle mouture se veut plus minimaliste que jamais, avec une interface très épurée que l'on utilise iOS ou Android.Pour parvenir à cette version minimaliste, Facebook a notamment mis au placard la section «», ce qui se traduit par des chatbots nettement moins mis en avant qu'auparavant (et c'est tant mieux ?). Les petits jeux disponibles via Messenger ont également été déplacés.S'il seront évidemment toujours disponibles, chatbots et jeux seront désormais accessibles via la fonction «», en haut de l'application.Ainsi, ce nouveau Facebook Messenger se focalise essentiellement sur les discussions (encore heureux), avec la possibilité de visionner les contacts en ligne, mais aussi desDe larges icônes permettent ainsi de retrouver lesde nos contacts et d'en poster. Facebook Messenger se recentre donc sur ses fonctions de base, soit la discussion entre contacts, tout en y ajoutant un soupçon de ce qui cartonne sur Snapchat ou encore Instagram À noter que la mise à jour est actuellement en cours de déploiement et peut donc ne pas être disponible sur votre smartphone avant quelques jours.