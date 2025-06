Le groupe de Menlo Park partage désormais ses informations avec d’autres acteurs du numérique. Il transmet les URL des sites concernés via le programme Lantern de la Tech Coalition. Depuis fin mars, plus de 3 800 adresses ont été envoyées à des partenaires. L’objectif reste de permettre à d’autres entreprises de bloquer ces services ou de supprimer les contenus associés. Les règles de Meta interdisent la publication ou la promotion d’images intimes non consensuelles, qu’elles soient réelles ou générées par l’IA. L’entreprise rappelle aussi l’existence d’outils comme StopNCII.org ou Take It Down, qui servent à signaler et à retirer ce type de contenus.

Les créateurs de ces applications changent souvent de noms de domaine et adaptent leurs méthodes pour tromper la détection. L’entité de Mark Zuckerberg adapte ses outils en continu et collabore avec des experts externes pour élargir la liste des signaux surveillés. Le géant des GAFAM soutient aussi une législation plus stricte. La loi américaine TAKE IT DOWN vise à mieux protéger les victimes de diffusion d’images intimes et à donner aux parents plus de contrôle sur les applications téléchargées par leurs adolescents.

Les équipes ont déjà repéré plus de 8 000 publicités pour ces applications en seulement quelques mois. Plus de 3 800 adresses web passent désormais d’une entreprise à l’autre pour faciliter leur blocage. Malgré tout, des services similaires restent accessibles sur d’autres plateformes ou dans certains app stores.