Un groupe bipartisan de 26 représentants républicains et démocrates a décidé de passer à l'offensive. Au travers de courriers officiels adressés à Tim Cook, Sundar Pichai et Satya Nadella, que vous pourrez consulter (en anglais) à la fin de cet article, ils exigent des comptes sur la stratégie de lutte contre les « médias intimes non consensuels ». En clair, ils ciblent les applications de « face swapping » capables de générer des contenus pornographiques sans le consentement des personnes représentées.

L'affaire Taylor Swift, dont des images nues non autorisées ont circulé massivement sur X.com, a servi de détonateur. Microsoft Designer, en permettant ce type de génération, s'est retrouvé directement pointé du doigt. Ces élus ne se contentent pas de dénoncer : ils veulent des plans d'action, des calendriers précis, des engagements vérifiables pour éradiquer ces pratiques.