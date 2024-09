C'est un texte intéressant qui vient d'être communiqué par la Maison Blanche, siège du pouvoir exécutif américain. Dans celui-ci, comme nous le rapport Engadget, on apprend que plusieurs géants de la tech se sont engagés à combattre les phénomènes de génération par l'IA d'images reproduisant des rapports sexuels non-consentis ou à caractère pédopornographique.

Parmi les signataires, on retrouve les noms de Microsoft, OpenAI (ChatGPT), Adobe, Anthropic (Claude), Cohere et Common Crawl. Tous ces titans de l'IA vont ainsi à l'avenir chercher le plus possible à « s'approvisionner en données de manière responsable et à les protéger contre les abus sexuels liés à l'image. »