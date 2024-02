Google, Amazon, Meta & co : les géants de la Tech signent un super pacte pour protéger les prochaines élections de la désinformation

Il est urgent d'agir. Cette année, des élections de grande ampleur se produiront dans le monde entier, notamment en Europe, aux États-Unis, en Inde ainsi qu'en Indonésie. Plus de 4 milliards de personnes dans plus de 40 pays sont concernées. Dans le même temps, le nombre de deepfakes a augmenté de 900 % en seulement un an, selon les données de la société Clarity, spécialisée dans l'apprentissage automatique. L'émergence de l'IA générative, popularisée par ChatGPT, inquiète d'autant plus les experts.